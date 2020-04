AM ultrapassa marca de 2 mil casos confirmados de Covid-19

O Amazonas registrou mais 147 casos de Covid-19 neste domingo (19/04), totalizando 2.044 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, elevando para 182 o total de mortes.

O boletim aponta que 1.163 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 56,9% dos casos confirmados no Amazonas. De ontem para hoje, cerca de 100 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 532 recuperados.

Outros 270 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19, há 167 pacientes internados, sendo 78 em leitos clínicos (31 na rede privada e 47 na rede pública) e 89 em UTI (31 na rede privada e 58 na rede pública).

Há ainda outros 536 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 396 estão em leitos clínicos (132 na rede privada e 264 na rede pública) e 140 estão em UTI (38 na rede privada e 102 na rede pública).

Municípios

Dos 2.044 casos confirmados no Amazonas até este domingo (19/04), 1.664 são de Manaus e 380 do interior do estado.

Além da capital, 25 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (201); Itacoatiara (27); Iranduba (24); Maués (22); Parintins (15); Tonantins (13); São Paulo de Olivença, Presidente Figueiredo e Tabatinga com 11 casos cada; Santo Antônio do Içá (10); Anori e Careiro Castanho com 6 casos cada; Tefé (5); Careiro da Várzea (4); Coari, Lábrea e Novo Airão com 2 casos cada; e Anamã, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro com 1 caso confirmado cada.

Óbitos

Nas últimas 24h, mais 21 óbitos que estavam em investigação foram confirmados tendo o coronavírus como causa. Deste total, todos eram pacientes de Manaus: 14 homens na faixa etária de 34 a 74 anos e sete mulheres na faixa de 26 a 84 anos.

Os municípios com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (10), Iranduba (3), Parintins (3), Maués (2), Tabatinga (1), Itacoatiara (1), Careiro Castanho (1), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1), Novo Airão (1), Carauari (1) e Manicoré (1); totalizando 26 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 34 óbitos notificados seguem em investigação pelo Laboratório Central (Lacen) e 21 foram descartados para o novo coronavírus.

Profissionais de saúde

Neste domingo, a FVS-AM contabiliza 379 casos de Covid-19 entre profissionais de saúde das redes pública e privada, como técnicos de enfermagem (154), enfermeiros (68) e médicos (55).

Do total de casos confirmados, 217 estão em isolamento domiciliar, 140 estão fora do período de transmissão e 13 estão internados (11 em leitos clínicos e 2 em UTI). Há o registro de nove óbitos, sendo três médicos, quatro técnicos de enfermagem, um gestor e um profissional de outra categoria.