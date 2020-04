Amazonas recebe lote de insumos para 15 mil testes de Covid-19

Uma carga de insumos para 15 mil testes do novo coronavírus, encomendada pelo Governo do Amazonas, chegou a Manaus na noite deste sábado (18/04) e será usada para detecção do Covid-19 pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM). O reforço adquirido garante o abastecimento de insumos para a realização de 5 mil exames.

Desde o início da pandemia, o Lacen processou cerca de 6 mil amostras utilizando a técnica conhecida como RT-PCR (sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase).

Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, os insumos são essenciais para abastecer o Lacen-AM. “Com esse reforço, vamos garantir mais realizações de exames para Covid-19 para as próximas semanas”, avaliou.

Testes rápidos

Além disso, nesta sexta-feira (17/04), a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) recebeu 14.380 testes rápidos para confirmação de casos do novo coronavírus (Covid-19). Os testes são destinados aos grupos mais expostos à contaminação, como os profissionais de saúde e os militares, essenciais no combate ao novo coronavírus.

O Amazonas também recebeu 1.267 frascos de álcool gel 70% com 500ml, 16 frascos de álcool em gel de um litro, além de três galões com 5 litros de álcool 70%. O material foi enviado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), e será distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para as unidades estaduais de saúde.

Foram recebidos na Cema 38 mil luvas em látex e 48 pares de luvas multiuso, 136.300 máscaras de proteção respiratória, 8.083 aventais, 7.800 toucas descartáveis e 60 óculos de proteção, totalizando 189.991 itens.

