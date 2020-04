Amazonas tem 1.809 casos confirmados de coronavírus

O Amazonas tem 90 novos casos de Covid-19, chegando ao total de 1.809 infectados com o vírus. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (17), pelo Governo, em coletiva online.

Do total, 1.531 são em Manaus e 278 no interior do estado, em 22 municípios. Destes Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara lideram o número de casos com 159, 18 e 17, respectivamente.

Além disso, 1.134 pacientes estão em isolamento domiciliar e 386 estão fora do período de transmissão. Há 692 internados, sendo 144 confirmados para coronavírus, com 47 em leitos clínicos e 87 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já os outros 548 estão internados com suspeita da doença, sendo 417 em leitos clínicos e 131 em UTI. Ainda há 240 amostras em processamento no Lacen.

O AM já teve 198 óbitos notificados, sendo 145 confirmados para Covid-19, 19 descartados e 34 estão em investigação.