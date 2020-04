Amazonas tem 2.270 casos confirmados de coronavírus; mais de 700 estão fora do período de transmissão

O Amazonas teve 110 novos casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. No total, o estado tem 2.270 infectados com a doença. A informação foi confirmada pelo Governo em coletiva online na tarde desta terça-feira (21).

Do total de casos, 1.809 são em Manaus e 461 no interior. Destes, 218 são em Manacapuru, 39 em Itacoatiara, 37 em Iranduba, 29 em Parintins, 28 em Maués, 21 em Tabatinga, 13 em Tonantins, 12 em Presidente Figueiredo, 11 em Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença cada, 8 em Careiro Castanho, 7 em anori, 6 em Tefé, 4 em Careiro da Várzea, 2 casos cada em Autazes, Coari, Lábrea e Novo Airão; e um caso em Anamã, Beruri, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro, cada.

Além disso, há 1.170 pacientes em isolamento domiciliar e 726 fora do período de transmissão, não apresentando mais os sintomas da doença.

No estado há 879 internados, sendo 181 casos confirmados para coronavírus e 698 suspeitos. Dos confirmados, 81 estão em leitos clínicos e 97 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já dos suspeitos, 533 em leitos clínicos e 165 em UTI.

O Amazonas teve 258 óbitos notificados, sendo 193 confirmados com Covid-19, 22 descartados e 43 estão em investigação. Das mortes devido a coronavírus, 163 foram na capital e 30 no interior, o município de Manacapuru tem o maior número de registros.