Amazonas tem 2.479 casos confirmados de coronavírus e 207 óbitos

Chega a 2.479 casos confirmados de coronavírus no Amazonas. Em 24 horas, o estado teve mais 209 infectados com a doença. A informação foi dada pelo Governo durante coletiva online nesta quarta-feira (22).

Do total de casos, 1.958 são em Manaus e 521 no interior do estado, sendo 230 em Manacapuru, 48 em Itacoatiara, 37 em Iranduba, 35 em Parintins, 29 em Maués, 22 em Tabatinga, 15 em São Paulo de Olivença, 13 em Benjamin Constant, 13 em Tonantins, 12 em Presidente Figueiredo, 11 em Santo Antônio do Içá, 9 em Careiro Castanho, 8 em Anori, 7 em Maraã, 6 em Tefé, 4 em Careiro da Várzea, 3 em Autazes, 2 em Coari, Lábrea, Novo Airão e Rio Preto da Eva, e um em Anamã, Barcelos, Beruri, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Santa Isabel do Rio Negro, cada.

O Amazonas tem 1.203 pacientes em isolamento domiciliar e 879 pessoas fora do período de transmissão, não apresentando mais os sintomas da doença.

Há ainda 898 pessoas internadas, sendo 190 confirmadas para Covid-19, com 81 em leitos clínicos e 109 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já os outros 708 estão com suspeitas da doença, com 548 em leitos clínicos e 160 na UTI.

O estado já teve 273 óbitos notificados, sendo 207 confirmados para coronavírus, 22 descartados e 44 estão em investigação. Das mortes pela doença, 172 foram em Manaus e 35 no interior, em Manacapuru (14), Itacoatiara (1), Iranduba (4), Parintins (3), Maués (2), Tabatinga (1), Presidente Figueiredo (1), Careiro Castanho (2), Tefé (1), Novo Airão (1), Barcelos (1), Beruri (1), Carauari (1) e Manicoré (2).