Após 16 anos de inadimplência, Prefeitura de Uarini está apta a firmar convênio com o governo federal

Passados quase duas décadas de inadimplência, a prefeitura de Uarini poderá firmar convênios com o governo federal. O município que estava inadimplente no Cadastro Único de Convênios(CAUC), o SERASA da administração pública.

“Depois de três anos de gestão, com muito empenho de todos os secretários e principalmente do prefeito Antônio Uchôa, tivemos a grata satisfação de receber essa excelente notícia. O município de Uarini está apto para firmar convênios com o governo federal”. Revelou Jason Protázio, secretário de governo do município.

Com informações da assessoria