Atlas da Violência aponta redução de 10% da criminalidade no AM no primeiro ano do governo Wilson Lima 

As ações de segurança pública, no primeiro ano de mandato do governador Wilson Lima, tiveram impactos positivos na redução da violência, com a queda dos seis principais indicadores criminais. Considerando os casos de homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, os chamados “Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)”, a redução chegou a 10% em todo o Estado.

Um bom termômetro da melhora nos dados é o Atlas da Violência, divulgado, nesta quinta-feira (27/08), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que mostra um cenário de criminalidade pior em 2018, antes da implementação da nova política de segurança do Governo Wilson Lima, sob a coordenação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

Produzido em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com dados de 2018, o Atlas da Violência compila os indicadores de criminalidade de todo o País e é feito com base nas informações fornecidas pelas secretarias de Segurança dos estados. Eles mostram que há dois anos, a violência era maior no Amazonas.

Em 2019, houve reforço de operações policiais, implementação de novos programas e a entrega de novos equipamentos para as forças policiais. Na capital, esse maior aporte ajudou a derrubar seis indicadores de criminalidade, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os mesmos usados em todas as edições do Atlas da Violência.

Capital

Os homicídios fecharam com queda de 5,8%. Foram 840 casos, 52 a menos que em 2018. Foi o menor patamar para o crime nos últimos três anos. Além de diminuir o número de casos, as polícias aumentaram em 26% as prisões de suspeitos.

Os roubos seguidos de morte, definidos na lei como latrocínios, também apresentaram redução de 25% no ano passado, totalizando 39 casos, o menor patamar em seis anos. Os indicadores da SSP-AM também mostram redução de 5,3% nos casos de roubo. Foi a primeira vez, nos últimos cinco anos, que o indicador teve redução de um ano para o outro.

“As forças de Segurança têm feito um trabalho intenso. Fechamos 2019 de forma positiva e, nesse primeiro semestre de 2020, os dados continuaram baixando. É o reflexo do trabalho policial, a maior presença de nossos policiais nas ruas, em pontos estratégicos, sobretudo nas áreas consideradas vermelhas”, afirma o governador.

No primeiro semestre de 2020, os dados de criminalidade também caíram. Em oito das nove principais tipificações criminais, houve diminuição no número de ocorrências. Crimes como homicídio doloso, latrocínio, estupro, furto e roubo apresentaram baixa, fruto do trabalho integrado das forças policiais.

Os casos de homicídios atingiram o menor patamar dos últimos sete anos, em Manaus. Na comparação com 2019, a redução foi de 3%. As maiores quedas foram nos indicadores de tentativa de homicídio (-28%), estupro (-28%) e roubo (-17%). Além da redução de casos criminais, as polícias efetuaram mais de 3,3 mil prisões na capital amazonense, relacionadas a diversos crimes.

Indicador CVLI

Considerando os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), houve queda nos homicídios (-3%), latrocínios (-15%) e lesão seguida de morte (-8%).

Apesar da menor queda percentual, os casos de homicídios apresentaram a menor quantidade para o primeiro semestre nos últimos sete anos. No primeiro semestre de 2013, a capital registrou 347 homicídios. Neste ano, foram 352 crimes desta natureza.

Com o registro de 16 casos, os roubos seguidos de morte, denominados latrocínios, apresentaram o menor quantitativo desde 2014. Já o crime de lesão corporal seguida de morte, com 11 ocorrências, ficou no menor nível desde 2015.

Com quedas acentuadas, os crimes de roubo e furto apresentaram redução de 15%. As maiores quedas foram nos casos de roubo e furto a residências (-22%). Os registros de roubo alcançaram o menor patamar para o primeiro semestre desde 2015, enquanto os furtos se reduziram ao nível mais baixo desde 2017.