Brilho e Carisma, Definidas as Finalistas à Rainha da Festa da Castanha 2026

Na noite desta sexta-feira (17), a sede da AABB, no bairro Jerusalém, foi palco do desfile de pré-seleção das candidatas à Rainha da Festa da Castanha 2026. O evento foi marcado por um clima de grande alegria e entusiasmo, reunindo torcidas e familiares em uma celebração vibrante da beleza e da cultura Tefeense.
Com muito carisma e elegância, as candidatas encantaram os jurados, e cinco delas garantiram suas vagas para a disputa oficial do título. As finalistas que seguem na competição são:
Alcilene Prestes
Carolina Stefane
Jamily Arcanjo
Pamela da Costa
Raira Silva
A expectativa agora se volta para a noite principal da Festa da Castanha 2026, onde conheceremos a grande vencedora que ostentará a coroa deste ano. Prepare a sua torcida, pois o espetáculo promete ser inesquecível!
