Cidadão poderá tirar o título ou regularizar a perante a Justiça Eleitoral sem sair de casa

Em razão da pandemia provocada pela proliferação do novo coronavírus (COVID-19), o sistema Título Net passou por aprimoramentos. Agora, o atendimento à população se dá de maneira inteiramente não presencial.

O cidadão já pode requerer, pela internet, os seguintes procedimentos: primeira via do título (alistamento), mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade ou revisão para a regularização de inscrição cancelada.

Os eleitores que desejarem a segunda via do título eleitoral deverão obtê-la por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas plataformas iOS e Android.

A Portaria TRE-AM n. 235/2020 segue a mesma linha definida pelo Tribunal Superior Eleitoral quando da edição e publicação da Resolução TSE nº. 23.616/2020, que visa, durante a suspensão do atendimento presencial do eleitor, facilitar o acesso a todos os serviços ofertados pela Justiça Eleitoral do Amazonas.

Vale ressaltar que o prazo para solicitar quaisquer mudanças finaliza no dia 06 de maio, quando o cadastro nacional de eleitores estará fechado, de acordo com o que dispõe a legislação pertinente.

Lembramos ainda que o Banco do Brasil disponibilizou a opção “pagamento da GRU Simples” nos terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) com cartões de débito de outros bancos

Atenção: na “selfie” tirada com o documento, É proibida a utilização de qualquer adereço, vestimenta ou aparato que impossibilite a completa visão de sua face, tais como óculos, bonés, gorros, entre outros.

Fonte: ASCOM/TRE-AM