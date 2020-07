CNN Brasil revela que PF encontrou lista com nomes e porcentagem na sede do governo do AM

Em reportagem publicada no início da noite desta sexta-feira, 03, a CNN Brasil revelou que a Polícia Federal, encontrou, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na sede do governo do Amazonas, uma lista com nomes ao lado de um percentual.

Segundo a matéria, em uma folha de papel, foram encontrados os nomes Joana, Roberto, Bessa, Naiara, Teresinha, Saulo e Abdala, com 5% escrito ao lado. O nome Belão também foi citado na lista.

A reportagem afirma que uma das linhas dos investigadores é descobrir se esses nomes se referem a deputados estaduais. A PF realiza uma operação que apura desvios de recursos na compra de respiradores pelo governo do estado.

Foto: Reprodução CNN Brasil