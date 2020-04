Com mais um óbito registrado, mortes por Covid-19 sobem para 30 no Amazonas

Um homem de 46 anos, com histórico de hipertensão e obesidade, veio a óbito em razão do novo Coronavírus (Covid-19), no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, onde estava internado desde o dia 27 de março, quando foi para a unidade transferido de um hospital militar de Manaus.

O paciente relatou, no momento da internação, que havia retornado de viagem de férias aos Estados Unidos. O quadro dele se agravou na quarta-feira (07/04), quando sofreu parada cardiorrespiratória, passou por manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas não resistiu. Com esse óbito, o registro de mortes pelo novo Coronavírus no Amazonas chega a 30.

*Com informação da assessoria