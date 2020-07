Daniela Assayag desmente acusação de favorecer empresa na compra de respiradores

A Secretaria de Comunicação do Amazonas, Daniela Assayag, repudiou, “afirmações mentirosas” feitas sobre ela de que teria usado o cargo que ocupa no governo para beneficiar uma empresa na compra de respiradores.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 1, Daniela afirmou que “não faz, não fez e nem tem nenhum conhecimento de negócios ilícitos feitos pelo governo” e que todas as reuniões das quais participou durante o período da crise da Covid19 foram reuniões de trabalho. “Estive em várias reuniões para tratar da crise, reuniões que exigiam a presença da responsável pela pasta da Comunicação, que é o que sou. Todas as reuniões tinham relação com o ofício que exerço no governo”.

Marido não é sócio – Daniela também informou que o marido dela, o médico otorrino Luiz Avelino não é proprietário e nem sócio da empresa Sonoar. “Houve um interesse dele em comprar, num contrato de intenção de compra e venda feito em dezembro de 2019, mas que não se concretizou. Luiz nem chegou a pagar pela empresa e foi feito um distrato no início de junho”.

*Com informações do Opinião Manauara