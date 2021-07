Defesa Civil emite alerta de queda de temperatura em até oito graus no Amazonas

A Defesa Civil do Amazonas informa que não existe qualquer previsão de a temperatura chegar a -6°C. Segundo o órgão, o que existe é uma previsão, realizada a partir de modelo matemático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta a possibilidade de declínio de temperatura de 6°C a 8°C. Ou seja, se for comum em uma cidade ocorrer temperatura mínima de 26°C, com o declínio, ela poderá chegar aos 20ºC ou 18°C.

A Defesa Civil, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), assinala que segue monitorando o avanço da massa de ar polar junto aos órgãos oficiais de previsão do tempo. Qualquer atualização da previsão será informada por meio das Defesas Civis dos Municípios e do site da Defesa Civil do Estado do Amazonas.

As calhas com potenciais afetamentos são: Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões e Rio Negro.

As informações estão sendo divulgadas para que haja o conhecimento e a preparação por parte da população, principalmente de áreas rurais e ribeirinhas que poderão ser atingidas.

*Com informações da assessoria