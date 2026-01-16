Denúncia anônima leva à apreensão de 500 kg de entorpecentes no Lago de Tefé no Amazonas

Nesta quinta-feira (15), policiais civis e militares apreenderam aproximadamente meia tonelada de maconha do tipo skunk que estava enterrada às margens do Lago de Tefé, interior do Amazonas.

A droga estava em uma área de difícil acesso e foi localizada a partir de denúncia anônima sobre movimentação suspeita de homens às margens do lago.

Segundo a polícia, enterrar drogas é uma técnica utilizada por narcotraficantes para dificultar a detecção por drones e reduzir a propagação do forte odor das substâncias.

Apesar do cerco, ninguém foi preso no local. A Polícia Civil agora trabalha na identificação dos proprietários da carga e investiga a conexão do carregamento com organizações criminosas que dominam a rota do Rio Solimões. O material apreendido foi encaminhado ao 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em Alvarães para os procedimentos de perícia e pesagem oficial.

A polícia pede a colaboração da população no combate ao tráfico. Denúncias podem ser feitas pelo número 181.