Detran-AM abre agendamento eletrônico para atendimento em 12 municípios

Desde a segunda-feira (27/07), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está disponibilizando o agendamento on-line para os atendimentos presenciais realizados em 12 nos Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) do interior do estado. Os novos agendamentos podem ser feitos pelo Portal de Serviços do Detran (digital.detran.am.gov.br).

Os municípios que passam a contar com agendamento eletrônico são Careiro Castanho, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

Para agendar, basta o usuário acessar o Portal de Serviços (digital.detran.am.gov.br) e escolher a opção “Agendamento”. Após isso, é necessário preencher os dados e depois escolher o tipo de serviço (Veículos ou CNH). Em seguida, basta marcar qual serviço será realizado (renovação CNH, licenciamento anual etc.) e, por fim, escolher o dia e o local desejado.

“Nós sabemos que em alguns municípios do interior ainda não há uma redução significativa nos números da Covid-19. Por isso o agendamento eletrônico se torna premente e significativo para organizar e otimizar o atendimento, evitando assim a aglomeração de pessoas e, também, dando mais comodidade aos nossos usuários”, enfatizou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Horário – Os horários de funcionamentos dos PADs são diferenciados, dependendo do município.

Em Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, o atendimento é realizado das 8h às 14h. Em Iranduba e Manacapuru, das 9h às 14h; e, em Rio Preto da Eva e São Gabriel da Cachoeira, das 9h às 15h.

O atendimento no município do Careiro Castanho vai das 8h ao meio-dia, e em Tabatinga, das 7h às 13h.

Distanciamento – Assim como na capital, o atendimento do Detran-AM no interior também segue as determinações do decreto governamental sobre o distanciamento durante o atendimento presencial.

Por conta disso, os agendamentos estão com um intervalo maior, para dar tempo dos locais serem higienizados entre um atendimento e outro.

Seguindo a determinação governamental, somente pessoas agendadas podem entrar no Posto de Atendimento. Acompanhantes só são permitidos em casos de problemas de mobilidade. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório.

Foto: Divulgação/Detran-AM