Em parceria com a Ufam, Faculdade Santa Teresa abre processo seletivo para mestrado

A Faculdade Santa Teresa, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas(Ufam), torna pública a abertura do processo seletivo para o Minter – Mestrado Internacional em Engenharia da Produção, destinados a portadores de diplomas das diversas áreas do conhecimento. As inscrições para o processo seletivo iniciaram no dia 3 e vão até o próximo dia 28 de fevereiro, com etapa única, com prova de conhecimentos básicos e de inglês, sendo efetuadas na secretaria acadêmica da Faculdade, localizada na Av. Acre, nº 200, Vieiralves – Nossa Senhora das Graças.

Este convênio possibilitará o aluno cursar um mestrado válido e reconhecido em todo o território nacional, pois o curso é devidamente reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para o Coordenador Geral de Pós-Graduação da Faculdade Santa Teresa, Edson Stanislau, a parceria entre as instituições proporcionará, além da elevação do grau acadêmico, a formação de professorado competente que possa atender a demanda no ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a constante melhoria da qualidade; estímulo do desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores; e também assegurará o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento regional e nacional em todos os setores.

A divulgação do resultado final do processo seletivo será no dia 27 de março de 2020, tendo início no segundo semestre de 2020. A prova será na Unidade Santa Teresa, no dia 16 de março de 2020, entre 18h às 22h (horário de Manaus).

Para mais informações, você pode entrar em contato pelo fone (92) 3090-3020 ou acessar o site www.faculdadesantateresa.edu.br e conferir o edital.

*Com informações da assessoria