Encerramento das atividades do Instituto Tefé marca final da Copa Natal de Basquete 2025

O Instituto Tefé Basquete, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tefé, realiza neste sábado (20) o Encerramento das Atividades 2025 da instituição, evento que também marca a grande final da Copa Natal de Basquete 2025. A programação acontece a partir das 17h, na quadra da Escola GM3, no município de Tefé.

A iniciativa celebra um ano de conquistas, inclusão social e fortalecimento do esporte no município, reunindo atletas, familiares, autoridades e a comunidade em geral. Ao longo do ano, o Instituto desenvolveu ações voltadas à formação esportiva, disciplina, cidadania e oportunidades para crianças e jovens, por meio do esporte como ferramenta de transformação social.

Para o professor Renato Almeida, presidente do Instituto Tefé Basquete, idealizador da instituição e do projeto Superbasketball Social, o momento simboliza mais do que o encerramento de um calendário esportivo.

“Esse evento representa o resultado de um trabalho construído com muito esforço, dedicação e amor pelo esporte. O basquete tem sido um instrumento de inclusão, educação e esperança para nossas crianças e jovens. Encerrar o ano com a final da Copa Natal é celebrar cada conquista alcançada dentro e fora das quadras”, destacou.

O evento também reforça a importância da parceria entre o poder público e projetos sociais, fortalecendo o esporte local e incentivando a juventude a trilhar caminhos saudáveis e promissores.

A presença da comunidade e da imprensa é considerada fundamental para dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo Instituto ao longo do ano e incentivar a continuidade de projetos que impactam positivamente a realidade social de Tefé.