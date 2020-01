Estrada Uarini/Copacá terá obras de conclusão iniciando em março

A Prefeitura de Uarini anunciou que iniciará no mês de março as obras de pavimentação da estrada Uarini/Copacá. Ao todo serão 8,5 km de extensão concretados, onde finalmente a estrada será concluída.

O local já recebeu os serviços de topografia.

A obra é emenda do Senador Omar Aziz em parceria com a Prefeitura Municipal.



“A conclusão das obras é um compromisso que assumimos junto ao Senador Omar Aziz, que prontamente se disponibilizou a nos ajudar a realizar esse sonho. A conclusão da estrada que liga Uarini a comunidade de Capela facilitará o escoamento das produções dos nossos agricultores que utilizam a estrada para trabalhar além de melhorar o acesso dos pedestres e os condutores de veículos, diminuindo os riscos de acidentes”. Declarou o gestor Antônio Uchôa.

Com informações da assessoria / Fotos: Divulgação