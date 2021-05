Governo do AM recebe 16.380 mil doses da vacina Pfizer

O Governo do Amazonas recebeu nesta segunda-feira (10/05), mais 16.380 doses da vacina Pfizer, produzida pela BioNTech, contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O novo lote deverá ser destinado para dar continuidade ao atendimento do grupo formado por gestantes e puérperas na capital.

A remessa chegou a Manaus a bordo do voo LA-4785 da empresa Latam e foi desembarcada por volta das 23h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todo o procedimento foi acompanhado por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e agentes da Polícia Federal (PF).

Após o desembarque, as doses do imunizante foram escoltadas pela Polícia Federal e transportadas até o Centro de Processamento Celular (CPC) da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico com temperaturas a -86ºC, onde foram contabilizadas e armazenadas.

Esquema vacinal – Segundo a FVS, as vacinas Pfizer possuem um esquema vacinal de duas doses, com intervalo de 12 semanas (3 meses). Devido à campanha contra a influenza, o Ministério da Saúde orienta um intervalo de 14 dias entre a vacinação da Covid-19 e da influenza. O órgão reforça a importância de priorizar a vacina contra o novo coronavírus.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 967.770 doses foram aplicadas em todo o estado, até esta segunda-feira (10/05), sendo 624.235 de primeira dose e 343.535 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3w16DWI.

Até o momento, os quatro municípios do estado, com exceção da capital, que mais aplicaram doses da vacina, segundo o levantamento são: Parintins (25.625), São Gabriel da Cachoeira (24.661), Itacoatiara (21.714) e Tabatinga (21.349).

Foto: Herick Pereira / Secom