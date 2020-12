Governo flexibiliza horário de funcionamento do comércio e adota novos critérios

Em reunião com representantes do comércio e serviço, o governo do Amazonas decidiu autorizar a reabertura do comércio a partir desta segunda-feira, 28, após protestos da categoria. De acordo com o novo texto, o comércio de rua poderá funcionar de 8h até as 16h e shoppings centers poderão abrir de 12h a 20h, sempre respeitando o limite de até 50% da capacidade. Aos sábados e domingos esses estabelecimentos podem funcionar somente nas modalidades delivery e drive-thru.

Os novo horários começaram nesta segunda e vão até o dia 11 de janeiro, desde que o nível de ocupação de leitos de UTI na rede estadual de saúde esteja abaixo de 85%. A decisão vem um dia depois do decreto 43.234 do governador Wilson Lima (PSC), determinando o fechamento de serviços não essenciais por 15 dias, entrar em vigor. O decreto foi motivado pelo aumento de casos de covid-19 no estado.

“Depois de uma longa reunião que nós tivemos aqui com os poderes, com deputados e com a maior quantidade possível de representantes das atividades econômicas, chegamos a um entendimento de flexibilização a partir de segunda-feira”, explicou o governador.

Os horários de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e flutuantes serão ainda discutidos pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 junto com os representantes do comércio. Festas em condomínios estão proibidas em áreas comuns, além da locação de flutuantes.

De acordo com o governador, em contrapartida às novas medidas do decreto, os representantes do setor ficam responsáveis de fornecer transporte dos trabalhadores, máscaras e álcool em gel, apoio médico para funcionários com Covid-19 durante o vínculo trabalhista.

Foto: Diego Peres/Secom