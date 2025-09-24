Guarda municipal é preso suspeito de oferecer dinheiro para enteada de 13 anos mostrar partes íntimas em Nova Olinda

Uma guarda municipal de 30 anos foi preso, nesta terça-feira (23), pelos crimes de importunação sexual, estupro de vulnerável, ameaça e exploração sexual infantil contra a enteada, de 13 anos, no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, a denúncia foi recebida inicialmente pelo Conselho Tutelar do município, que comunicou o fato à Polícia Civil. Um relatório produzido indicou indícios de violência contra a vítima.

“Durante as investigações, foi possível constatar que a vítima tinha muito medo, pois o suspeito tentava, de todas as formas, controlar suas atitudes. Ele a fotografava pelo forro da casa e também oferecia dinheiro para que ela mostrasse as partes íntimas, além de ter tentado tocá-la”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o autor apresenta comportamento problemático e controlador em relação à vítima, com quem convive há 10 anos. Testemunhas relataram que a vítima relatou inúmeros episódios em que as atitudes do suspeito demonstravam teor de importunação sexual.

“Tendo em vista as possíveis ameaças que ela e sua genitora estavam sofrendo, uma vez que o suspeito é guarda municipal da cidade, além do receio de que ele pudesse agir de forma violenta contra as duas, foi necessária a prisão temporária”, afirmou Bruno Rafael Nunes.

A Justiça decretou a prisão do indivíduo, e a ordem judicial foi cumprida na terça-feira, na residência dele, no bairro Santo Antônio.

O homem responderá por importunação sexual, estupro de vulnerável, ameaça e exploração sexual infantil. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações Onda Digital