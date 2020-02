Guarda Municipal morre afogado ao cair no rio durante pescaria em Tefé

Um guarda municipal de Juruá/Am, identificado como Raimundo Nonato Alencar de Oliveira, morreu afogado ao cair no rio e desaparecer enquanto pescava com o enteado no lago, do município de Tefé. Ele teve o corpo resgatado nesta sexta-feira (21).

Conforme a polícia, a mulher da vítima procurou a delegacia por volta das 23h30 da última quinta-feira (20) informando que seu marido havia desaparecido no Rio ao sair para pescar, pela manhã, com o filho dela e apenas naquele momento o menino havia retornado.

A polícia, ela explicou que o homem se desequilibrou da canoa e caiu no rio, não retornando a superfície. Como já era tarde, as buscas só iniciaram pela manhã. Com o auxílio de guardas municipais e o enteado que estava com o homem no momento do ocorrido, foram feitas buscas no rio.

Por volta das 11h30, as equipes conseguiram encontrar o corpo no fundo do lago que, ao ser levado a superfície, foi colocado em um saco cadavérico e levado ao hospital da cidade para os procedimentos cabíveis. Após isso, o corpo foi entregue a família para velório e sepultamento.

Foto: Redes sociais