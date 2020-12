Mesmo com as atenções centradas na pandemia da Covid-19, todos os homens devem cuidar da saúde e se prevenir contra o câncer de próstata. O movimento Novembro Azul serve para isso, levar homens, com idade a partir de 40 anos, a refletirem sobre os cuidados com a saúde e fazerem exames de prevenção ao câncer.

A única forma de garantir a cura do câncer é através do diagnóstico precoce. Não é preciso estar com sintomas para buscar um urologista e conversar sobre o exame de toque retal. Além desse, existem diferentes exames que o médico pode pedir ao paciente, ajudando a prevenir os cânceres de pênis e testículo, além da andropausa e infecções sexualmente transmissíveis.

O histórico familiar é o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de próstata, porém, ter uma má alimentação, ser sedentário e obeso pode desencadear um quadro de câncer. Por isso, muito cuidado com seus hábitos. Procure manter uma relação saudável com seu corpo e mente.

Afinal, homem que se cuida é o cara.