Hospital de Tabatinga recebe 200 novos cilindros de oxigênio

O Amazonas recebeu, no fim da tarde deste sábado (02/05), 200 cilindros de oxigênio de 10m³ que serão destinados ao Hospital de Guarnição de Tabatinga, que atende a população do Alto Solimões, composta por outros oito municípios. A aquisição foi feita com recursos do Governo do Estado e faz parte dos esforços de combate ao novo coronavírus no interior.

A carga chegou pelo Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus, e foi transportada de São Paulo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que tem dado apoio logístico ao Governo do Amazonas durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com o diretor de logística da Secretaria de Saúde (Susam), Ionaldo Vasconcelos, os 200 cilindros novos vão garantir o pleno funcionamento do hospital de Tabatinga durante a manutenção da sua usina de oxigênio. Na última sexta-feira (01/05), a Susam já tinha enviado um lote de cilindros recarregados para o município.

“A Susam aplicava 40 cilindros em Tabatinga, mas com a pandemia essa capacidade aumentou para 96. Hoje estamos levando mais 200 para o município, chegando a um total de quase 300, porque vamos dar suporte ao hospital durante os reparos na usina de oxigênio. Depois disso, parte desses cilindros será remanejada para outros municípios”, explicou.

Substituição – Com a nova aquisição, a Susam passa a ter 920 cilindros de oxigênio aplicados nos 61 municípios do interior do Amazonas. Segundo o Departamento de Logística, o Governo do Estado está finalizando a compra de outros 300 desses equipamentos, o que aumentará para mais de 1.200 a quantidade aplicada no interior.

Em paralelo, como parte do planejamento para o combate à pandemia de Covid-19, a secretaria também está remanejando cilindros da capital para os demais municípios. Isso tem sido possível graças à instalação de tanques estacionários de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus, permitindo a liberação dos cilindros antes usados nessas unidades.