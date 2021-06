Médicos-veterinários são vacinados contra Covid-19 no Amazonas e CRMV-AM reforça importância da vacinação

Considerados serviços essenciais durante a pandemia, a vacinação contra Covid-19 tem alcançado boa parte dos médicos-veterinários do Amazonas. Em homenagem ao Dia da Imunização, comemorado nesta quarta-feira (09), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) destaca a importância da vacinação.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), 668 médicos-veterinários já foram vacinados contra o novo coronavírus somente na capital. Atualmente, o CRMV-AM possui 1.226 profissionais ativos.

Além de Manaus, as vacinações destes veterinários têm ocorrido em outros municípios do Estado, que são considerados profissionais da saúde e atuam na linha de frente da pandemia, nos cuidados com os animais, fiscalização e inspeção sanitária, entre outros.

“A vacinação dos médicos-veterinários no Amazonas tem sido bem aceita e isso tem sido essencial para que a imunização chegue a todos, pois são profissionais que estão na linha de frente, cumprindo todas as medidas de segurança. Além disso, reforço que aqueles que ainda não se vacinaram fiquem atentos aos calendários e se vacinem quando chegar sua vez”, destacou o presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani.

Na capital estão sendo vacinados apenas os trabalhadores da saúde que já haviam preenchido o cadastro específico no Imuniza Manaus e que já estão agendados para o atendimento. É importante ressaltar que qualquer pessoa, acima de 18 anos, pode se cadastrar.

Os que não se encontram nessas condições devem aguardar ou receber a vacina no grupo da População Geral que está sendo contemplado por ordem decrescente de idade.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação / CRMV-AM