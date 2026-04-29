Motociclistas batem de frente ao se distraírem com malabarista em Tefé; veja vídeo

Dois motociclistas colidiram após se distraírem com um malabarista que se apresentava em um cruzamento do município de Tefé, no interior do Amazonas, na terça-feira (28/04). O acidente aconteceu no momento em que o artista equilibrava uma bola de futebol sobre um terçado apoiado na boca, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Segundo testemunhas, apesar de o sinal estar fechado para o artista, a rua que cruzava o semáforo estava liberada para os veículos. Os dois motociclistas seguiam em sentidos opostos, mas acabaram focando na apresentação e não perceberam que estavam se aproximando, o que resultou na colisão.

A cena foi gravada por uma motorista que aguardava o sinal abrir. Apesar do impacto, os motociclistas sofreram apenas ferimentos leves e o artista de rua não foi atingido.

Veja vídeo: