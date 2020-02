Mutirão de saúde do Governo do Estado atende mais de 1.500 pessoas durante o Carnaval

O Governo do Amazonas, por meio da Policlínica Gilberto Mestrinho, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), atendeu mais de 1.500 pessoas durante mutirão de saúde no período carnavalesco. Outras ações nesse sentido já estão programadas para ocorrer ao longo do ano.

O mutirão, que ocorreu de 21 a 25 de fevereiro, teve como objetivo diminuir a fila reprimida de usuários cadastrados no Sistema de Regulação (Sisreg). Entre os procedimentos realizados estavam ultrassom (542), risco cirúrgico (156), ginecologia (85), fonoaudiologia (27), além de testagens rápidas (772) e aconselhamentos para sífilis, HIV e hepatites A e B, entre outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

“A ação foi muito positiva, conseguimos chegar ao número de atendimentos previsto e ofertar um quantitativo considerável de exames e consultas. Tivemos a preocupação de verificar quais eram as maiores necessidades, conforme a fila do Sisreg. Muita gente saiu pronto para fazer a cirurgia que estava esperando havia anos, em muitos casos. Em relação às testagens rápidas a procura também foi muito grande, o que no período de carnaval é muito significativo”, avaliou Maximina Malagueta, diretora da Policlínica Gilberto Mestrinho.

Ao todo, 35 profissionais fizeram parte da equipe de atendimento, em cada um dos cinco dias do mutirão. Além dos colaboradores diretos da Policlínica, cinco assistentes sociais voluntárias também participaram da ação, para atender e orientar os pacientes.

A equipe da unidade fez contato prévio com os pacientes, para confirmar exames e consultas agendados no Sisreg, respeitando a ordem da fila e lista fornecida pelo Complexo Regulador do Estado. No caso das testagens rápidas e aconselhamentos, a demanda foi livre durante todo o mutirão.

Redução da fila – O Amazonas reduziu em 65,8% a fila de espera por consultas e exames do Sisreg, no último ano. De acordo com dados do Complexo Regulador do Amazonas, em janeiro de 2019 estavam na fila da regulação 255.543 pessoas. Em janeiro de 2020, o número caiu para 87.238 pessoas.

Foto: Michell Mello / Secom