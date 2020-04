No aeroporto de Manaus, Wilson Lima recebe novo carregamento de respiradores

O governador Wilson Lima recebeu na noite desta terça-feira (07/04), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, um novo carregamento de respiradores. Ao todo, 19 unidades, compradas pelo Governo do Amazonas, vão ampliar o número de leitos clínicos no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona norte da capital.

“Nós estamos recebendo aqui 19 respiradores, que são destinados para leitos clínicos, para aqueles pacientes que estão com média gravidade e esses respiradores serão importantes pra evitar que esses pacientes ocupem leitos de UTI”, afirmou o governador.

O carregamento veio de São Paulo, em um avião fretado pelo Governo do Amazonas, e seguiu direto para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, ainda na noite desta terça-feira.

“Nós temos uma equipe de engenheiros trabalhando 24 horas no Delphina Aziz pra aumentar essa nossa estrutura, para cuidar desses equipamentos. Lá eles vão fazer a testagem, a calibragem para que amanhã mesmo esses equipamentos já comecem a entrar em funcionamento”, detalhou Wilson Lima.

Leitos de UTI

Além dos novos respiradores, o Governo do Amazonas colocou em funcionamento, nesta terça-feira, 15 novos leitos de UTI.

“Nós estamos numa luta muito grande para aumentar nossa estrutura e o principal equipamento para a gente montar a UTI é o respirador. E hoje é uma briga comercial absurda para que a gente consiga esse respirador, nós estamos brigando com o mundo. Todo o mundo hoje quer respirador e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mantendo contato com outros estados, outros países”, explicou o governador.

Wilson Lima também fez, nesta terça-feira, contato com a China para agilizar as compras feitas pelo Estado do Amazonas.

“Hoje eu conversei com o embaixador da China. Naturalmente falando da nossa dificuldade em razão desses números que crescem significativamente. E também pedindo ajuda para agilizar aqueles processos que a gente for encaminhar para compra de respiradores; e para que a embaixada possa chancelar e nos dar a garantia de entrega dos fornecedores com quem nós estamos conversando”, afirmou.

Álcool em gel

Além dos respiradores também chegaram 15 mil garrafas de álcool em gel doadas pela Ambev, fabricante de bebidas. “Nós estamos recebendo também álcool em gel, que é uma doação da Ambev e que também vai ser muito importante nesse processo de combate ao coronavírus”, agradeceu Wilson Lima. No total, são 3.570 kg de álcool em gel.

Foto: Diego Peres/Secom

*Com informações da assessoria