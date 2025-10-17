Operação “Ruptura” cumpre mandados e apreende armas, drogas e veículos em Tefé

A Polícia Militar, por meio da equipe do Tático Móvel do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), prestou apoio à Delegacia de Polícia Civil de Tefé (5ª DRPCT) durante a execução da Operação “Ruptura”, deflagrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante no município.

Durante a ação, as equipes foram divididas em grupos para o cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão. Todos os suspeitos foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tefé, sem apresentar hematomas ou escoriações.

Na operação, foram apreendidos 12 celulares de diversas marcas, três armas de fogo — sendo uma carabina calibre .22, uma arma caseira calibre 9mm e uma arma caseira calibre 36 —, além de R$ 2.910 em espécie, uma munição intacta, 1,8 kg de pasta base de cocaína e quatro motocicletas (modelos Bros 160 branca, XRE 190 vermelha, Bros 150 preta e Fan 160 preta).

A Operação “Ruptura” segue em andamento sob coordenação da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, visando o enfrentamento ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas de fogo no município de Tefé e região.

*Com informações Assessoria