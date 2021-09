Polícia Federal apresenta o balanço da Operação Alóctonas no município de Japurá/AM

Entre os dias 11 a 28 de agosto de 2021, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alóctonas no município de Japurá/AM, no intuito de combater organizações criminosas dedicadas a prática de crimes de usurpação de bens da União, extração de recursos minerais (ouro) sem autorização do órgão competente, uso de substância (mercúrio) nociva à saúde humana e ao meio ambiente em desacordo com as exigências legais, tráfico de armas, lavagem de capitais, receptação qualificada e tráfico internacional de entorpecentes.

A ação contou com o apoio das Forças Armadas e logrou a prisão em flagrante de 9 (nove) pessoas, sendo dois dissidentes de grupo guerrilheiro estrangeiro, além da apreensão de mais de 1 kg de ouro, de aproximadamente 200 mil reais em espécie, jóias, pedras preciosas, relógios, porção de mercúrio, 2 pistolas, 1 revolver, 1 espingarda, 2.137 munições cal. 22, 164 cartuchos cal. 28, 343 cartuchos cal. 32, 4 kg de pasta base de cocaína, uma lancha, apetrechos para garimpo e medicamentos vencidos.

O nome da operação, Alóctonas, palavra de origem hispânica, faz alusão a seres vivos invasores, que se proliferam provocando severos danos ao meio ambiente, a outras espécies e até mesmo às atividades do homem, podendo provocar a extinção de espécies.

