Prefeitura de Uarini mantém destaque em controle interno no AM

A Procuradora de Contas, Dra Evelyn Freire de Carvalho, apresentou o 2º Ranking de Controle Interno envolvendo o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras do Amazonas, para diagnosticar o grau de eficiência no combate às irregularidades e ilegalidades na atuação dos gestores desses órgãos públicos.

Foram classificados em quatro níveis: crítico, deficiente, mediano e elevado, sendo que apenas 05 municípios do Amazonas tem índice elevado de Controle Interno nas Prefeituras, dentre eles Uarini.

No ano de 2019 o Controle Interno de Uarini alcançou o 1º lugar com 938 pontos do Estado do Amazonas. E neste ano continuou com alto índice, obtendo 943 pontos, resultando no 3º lugar.

O Controlador Geral da Prefeitura de Uarini, Jan Queiroz, falou sobre o ranking” Este resultado é coletivo, uma sintonia com Procuradoria, Secretarias, Setor Pessoal e principalmente sobre o comando e apoio incondicional do Prefeito, que possui a sensibilidade e compromisso de ouvir e cumprir as recomendações da Controladoria. Sentimento de felicidade, ser mais uma vez reconhecido pelo Ministério Público de Contas, uma instituição tão íntegra. O Controle eficaz é para o Município de Uarini, para o seu povo guerreiro, honrando o dinheiro público”.

A Controladoria foi instalada na atual gestão em agosto de 2017. O Controlador é o Dr. Jan Queiroz, advogado e possui especialização em Controle Interno, Gestão e Fiscalização de Contratos, Orçamento Público, Licitações, Transparência, Administração Financeira e Orçamentária, Gestão de Projetos e Auditoria Governamental.

