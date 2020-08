Prefeitura de Uarini realiza campanha de incentivo e estímulo à amamentação

A secretaria municipal de saúde de Uarini, através do Programa Saúde da Mulher, juntamente com a atenção primária à saúde, realizou Ação do agosto dourado nas UBS’s Mário Lopes e César Augusto.

O tema abordado na semana do aleitamento materno deste ano foi: Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável.

O evento contou com a participação das gestantes e mães da comunidade que estão na fase de amamentação.

Na ocasião foram realizadas palestras com os seguintes temas: Técnica da boa pegada, posição e estimulação dos mamilos; importância e benefícios da amamentação.

Também tiveram sorteios de brindes, dinâmicas, lanches e orientações para as mamães e gestantes.

A coordenadora do programa Saúde da Mulher, Enfermeira Klissia Silva, ressaltou a importância da amamentação para um planeta mais saudável: “O aleitamento materno é natural, renovável e ambientalmente seguro.” afirmou.

A Prefeitura Municipal de Uarini confirma mais uma vez seu compromisso através dos servidores de excelência que atuam com respeito à população.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação