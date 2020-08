Prefeitura de Uarini realiza obras de reforma no Hospital Regional Franco Lopes

A Prefeitura de Uarini está reformando o Hospital Regional Franco Lopes, com o intuito de melhor atender as demandas da população. O HRFL atende um grande número de pacientes diariamente, tanto da zona urbana como da zona rural, mesmo com as intervenções, o fluxo de atendimentos continua normal.

Inicialmente, as obras contemplam toda a parte interna como: centros cirúrgicos, recepção, consultórios, enfermarias e banheiros, etc. Além de pinturas e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas. As obras são realizadas com recursos próprios da Prefeitura e os trabalhos continuam na parte externa e já passam por mudanças nas pinturas dos muros e entorno do prédio.

Desde o início de 2017 as equipes de governo municipal trabalham para retomar, aproximar e ampliar os serviços de saúde da população”. Para o Prefeito, a reforma do HRFL tem como objetivo oferecer um serviço de qualidade aos pacientes, com melhor atendimento e comodidade, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais que atuam no hospital.

“Temos feito ações sempre em busca do melhor atendimento para o cidadão e tenho certeza que esse investimento no hospital fará a diferença na vida dos moradores e pacientes que buscam atendimento no Hospital, além disso, demonstra como a prefeitura está recuperando o importante papel de fomentar a saúde em todo o Município. Disse o Prefeito.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Orivane Cordovil, a reforma irá aprimorar a capacidade de atendimento e de resolução dos casos clínicos além da humanização de todas as alas do hospital para que os pacientes sejam melhor acolhidos. “Estamos muitos felizes em dar início a essa obra tão importante e necessária à população de Uarini, ressaltou.

Vale destacar que recentemente a Prefeitura realizou os reparos e manutenção do grupo gerador de energia do Hospital, onde há nove anos apresentava problemas, com isso, toda a estrutura hospitalar encontra-se ótimas condições para atender os pacientes.

Com informações da Assessoria/Fotos: Divulgação