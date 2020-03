Sobe para 80 casos confirmados de Coronavírus no AM; interior tem seis infectados

Mais 13 novos casos de Covid-19 foram confirmados no Amazonas. Agora o total é de 80 casos, sendo 74 em Manaus e seis no interior. Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira (27) durante coletiva online.

Conforme a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, dos seis casos no interior, dois são em Parintins com um óbito, dois em Manacapuru, um em Boca do Acre e um de Santo Antônio do Içá.

Dentre os confirmados, há 11 internados, sendo oito em rede privada com dois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e três no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, dois deles estão também na UTI sendo medicados com cloroquina.

Rosemary afirmou ainda que todos estão em estado estável. Para o interior, o laboratório Lacen já está com kits de colate disponíveis para todos os municípios. Além disso, aeronaves estão sendo enviadas, principalmente para os mais distantes e de difícil acesso, insumos para o combate no Covid-19.