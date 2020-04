Sobe para 804 casos confirmados de coronavírus no AM; Tabatinga e Manicoré entram na lista

Sobe para 804 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Desse total, 712 são em Manaus e 92 do interior. A informação foi dada em coletiva online nesta quarta-feira (8).

Do interior são 42 em Manacapuru, 11 em Itacoatiara, nove em Iranduba, sete em Santo Antônio do Içá, seis em Parintins, três em São Paulo de Olivença, três em Tonantins, dois em Careiro da Várzea, dois em Presidente Figueiredo, um caso em Anori, Boca do Acre, Manicoré, Novo Airão e Tabatinga, cada.

Do total, há 608 em isolamento domiciliar e 122 internados confirmados com coronavírus, sendo 50% deles em rede privada e 44% em rede pública, com 58 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Amazonas também tem 30 óbitos confirmados, sendo 24 deles em Manaus, três em Manacapuru, dois de Parintins e um de Novo Airão.

Ainda há 11 óbitos descartados e outros 11 em investigação. 44 pessoas já estão fora do período de transmissão, não apresentando mais os sintomas da doença. Há também 120 amostras sendo investigadas no Lacen.

Tefé

A Prefeitura Municipal de Tefé anunciou ontem o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município. O resultado se deu através do teste rápido enviado pelo governo do estado para a cidade.

Porém, uma outra amostra foi enviada novamente para a capital para ser processada pelo Lacen e realmente confirmar se a pessoa está com o vírus.

Caso dê positivo, o paciente irá fazer parte da contagem anunciada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) nas coletivas online.

Foto: Reprodução