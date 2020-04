Sobe para 899 casos confirmados de coronavírus no AM

Mais 95 novos casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas – este é o menor número em 24 horas. Agora, o estado tem 899 casos confirmados. Os dados foram divulgados em coletiva online nesta quinta-feira (9).

Do total de casos, 800 são em Manaus e 99 no interior, sendo 48 em Manacapuru, 11 em Itacoatiara, 11 em Iranduba, sete em Santo Antônio do Içá, seis em Parintins, quatro em São Paulo de Olivença, três em Tonantins, dois em Careiro da Várzea, dois em Presidente Figueiredo, um em Anori, Boca do Acre, Manicoré, Novo Airão e Tabatinga, cada.

No AM, ainda há 64 óbitos notificados, sendo 40 confirmados para Covid-19, 13 descartados e 11 em investigação. Com isso, a letalidade do vírus no estado é de 4,45%.

Ainda foi informado que há 244 pacientes internados, sendo 139 confirmados com coronavírus, com 76 estão em leitos clínicos e 63 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já os outros 105 pacientes são casos suspeitos, 78 em leitos clínicos e 27 em UTI.

Já no Lacen, há 108 amostras em investigação.

