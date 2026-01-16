Tripulante de embarcação é preso com drogas em Beruri, no AM

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (15), por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, em Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jailton Santos, as diligências começaram após uma denúncia anônima que informava transporte de drogas em uma embarcação.

“Com base nas informações recebidas, nos deslocamos até o endereço indicado e fizemos uma averiguação na embarcação. Em um dos camarotes foram encontradas uma mochila e uma caixa de papelão, com porções significativas de entorpecentes”, disse o delegado.

Apreensão

Ao todo, foram apreendidas 239 trouxinhas e 16 porções de maconha tipo skunk, oito porções de oxi e três porções de cocaína, totalizando aproximadamente 936 gramas de drogas.

“O indivíduo que estava com a droga era tripulante da embarcação e a ação também resultou na apreensão de uma arma de fogo, munição e uma quantia em dinheiro”, relatou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele segue à disposição da Justiça.

