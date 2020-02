Uarini: Comunidades de Porto Braga e Nova Esperança II recebem geradores de energia

As comunidades de Porto Braga e Nova Esperança II, localizadas nas regiões dos rios Copacá e Solimões, receberam na manhã de quinta-feira (13) e sábado (15), respectivamente, grupos geradores de energia. O repasse foi feito pelo prefeito Antônio Uchôa, em encontro realizado nas localidades citadas.

Com a implantação do equipamento na comunidade, mais de 200 famílias serão beneficiadas. Hoje as localidades dispõem apenas de geradores antigos utilizados nas escolas durante o período letivo. “É um sonho realizado para as comunidades de Fé em Deus, uma demanda antiga que não foi cumprida em outras gestões, e que assumimos o compromisso logo no início do governo juntamente com o vice-prefeito Dodó.

“Essa questão da qualidade de vida das populações do interior nos preocupa muito, sobretudo a questão da água e da energia elétrica. Algumas comunidades já foram beneficiadas com outros geradores de energia. Através dessas entregas estamos resolvendo esses problemas e a partir de agora haverá energia para as comunidades”, explicou o prefeito Antônio Uchôa.

Com informações da assessoria/Foto: Divulgação