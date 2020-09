Uarini: Moradores comemoram pavimentação do Bairro Verde

Os investimentos da Prefeitura de Uarini no sistema viário do Bairro Verde continuam.

Há tempos, os moradores sofriam com a lamas e os buracos nos caminhos.

A ação de pavimentação das ruas em concretos melhoraram a trafegabilidade e dão mais qualidade de vida aos moradores daquela localidade.

Os serviços de terraplanagem seguem em ritmo acelerado e em seguida é feito a concretagem de alta qualidade, como também as sarjetas e meios-fios. No total de 90% das ruas do bairro verde já estão pavimentadas.

“Há anos convivíamos com a lama e poeira, agora nossas ruas estão sendo totalmente construídas. A pavimentação é muito mais que uma rua bonita, Ela é saúde e bem estar para as pessoas. Hoje é dia de muita comemoração, estamos felizes”, destacou o morador, Felipe Luiz da Silva.

Fotos: Portal Tefé News