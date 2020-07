Uarini: Prefeito Antônio Uchôa acompanha os trabalhos de pavimentação asfáltica nas ruas

O Prefeito Municipal, Antônio Uchôa, acompanhando dos representantes da empresa Compasso, visitou as obras da pavimentação asfálticas nas ruas de Uarini, que foram retomadas.

Os investimentos na melhoria da infraestrutura urbana com a realização de obras de mobilidade em diversas ruas é resultado da parceria entre Governo do Estado do Amazonas, juntamente com a prefeitura, Câmara Municipal de Vereadores e Ministério Público Estadual.

Os projetos realizados pela atual gestão primam pela qualidade das obras visando melhorar as condições de trafegabilidade e a vida das pessoas.

Os Retornos das obras de pavimentação já contemplaram vias importantes como: Espirito Santo, 13 de maio, avenida Franco Lopes, entre outras e seguem por outras vias.

De acordo com o representante da Compasso, a empresa está com um intenso cronograma de trabalho para garantir que a cidade tenha suas ruas pavimentadas.

Para o Prefeito Antônio Uchôa, a pavimentação vem transformando a rotina dos moradores, facilitando o acesso aos serviços públicos. “É muito importante acompanharmos de perto estes trabalhos de recapeamento asfáltico somados aos investimentos que estão sendo feitos pelo Governo do Estado em nosso município.

O gestor municipal, destacou a importância da união com o Ministério público e a Câmara dos vereadores, onde juntos estão unidos para garantir mais segurança, mobilidade e melhorar a qualidade de vida do povo de Uarini.

*Com informações da assessoria / Foto: Divulgação