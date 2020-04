Voos da Azul para Tefé e Tabatinga serão suspensos a partir de 17/04

A partir de 17 de abril até o dia 04 de maio, a Azul Linhas Aéreas suspenderá os voos, realizados semanalmente para os municípios de Tefé e Tabatinga.

A informação foi dada pelo Dep. Federal Átila Lins(Progressistas), que articulou, em Brasília, uma reunião, com representantes da empresa e da Agencia Nacional de Aviação(ANAC).

O parlamentar informou que atendeu um pedido do prefeito de Tefé, do presidente da Câmara, Ver. João Paulo e do prefeito de Tabatinga, Saul Bermeguy, no sentido de conter o avanço do coronavírus nesses municípios.

Membros do comitê gestor de crise, em Tefé, acreditam que com a suspensão dos voos, o controle de pessoas que diariamente chegam no município, será mais efetivo. A suspensão dos voos e a proibição do desembarque de passageiros, nos portos de Tefé, estão entre as medidas tomadas, em reunião realizada pelo comitê, no domingo, 12, após o anúncio do segundo caso de Covid-19 no município.

