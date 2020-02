Wilson Lima conversa com parlamentares sobre defesa da ZFM e diz que tema será tratado no Fórum de Governadores, em Brasília

O governador Wilson Lima esteve em Brasília, na tarde de ontem e na manhã de hoje (5 e 6/02), para reuniões na sede da representação do Governo do Estado, onde tratou da defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM), da criação de um departamento para atender prefeitos e de parcerias com o Ministério Público do Trabalho. Ele também encontrou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que estava na capital federal para reunião do Partido Social Cristão (PSC).

“Fizemos uma agenda rápida aqui em Brasília. Tivemos reunião com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Alberto Balazeiro, até para discutir essas questões que dizem respeito à saúde. O Ministério Público no estado do Amazonas tem sido um grande parceiro nessas tratativas para melhorar a condição de trabalho e também garantir direitos a esses trabalhadores”, disse Wilson Lima, que já está em viagem de volta para abertura do Muda Manaus no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Em Brasília, o governador também conversou com o coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, senador Omar Aziz, e com o deputado federal, capitão Alberto Neto, sobre a importância da defesa da competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM). Wilson Lima explicou que na semana que vem, dia 11, durante o Fórum Nacional de Governadores em Brasília, a proposta dos entes federativos sobre reforma tributária e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis devem ser amplamente discutidos.

Em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a reforma tributária, o governador do Amazonas reiterou que o Estado tem acompanhado e contribuído com todas as discussões.

Parceria – O governador Wilson Lima e o procurador Jorsinei Dourado do Nascimento, da PRT 11ª Região, reuniram com o procurador-geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, para tratar das ações parceiras no estado do Amazonas, sobretudo nas mudanças feitas na área da saúde.

O Ministério Público do Trabalho aproveitou para pedir apoio do governador no que diz respeito à proposta de medida provisória que redireciona os recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), firmados com o MPT, para a União. Hoje a Lei de Ação Civil Pública prevê que danos causados por empresas devem ser reparados no local onde a companhia multada atua.

Prefeitos – Ainda em Brasília, Wilson Lima tratou da criação de um departamento para atender prefeitos do interior do Amazonas. O objeto é fortalecer o apoio dado aos gestores municipais, criando caminhos para que os prefeitos tenham assistência e possam caminhar com projetos na esfera federal, promovendo o desenvolvimento do Amazonas.

O governador também conversou com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do mesmo partido Wilson Lima que estava em Brasília para reunião com integrantes do PSC.

Foto: Maurílio Rodrigues