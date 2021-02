1.º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tefé abre canal de comunicação pelo Instagram

O 1.º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tefé (distante 575 quilômetros da capital) criou uma página na rede social Instagram, com o objetivo de facilitar a comunicação com os jurisdicionados e simplificar o acesso às informações. Na página é possível ter informações de como iniciar uma ação, ter acesso aos números de telefones do Juizado de Tefé, além de saber quais os serviços oferecidos.

A juíza titular da unidade judiciária, Nayara de Lima Moreira Antunes, explica que os formulários e atendimento foram padronizados e destacou a importância de, principalmente nesse período de pandemia, os juizados abrirem novos canais para facilitar a vida dos cidadãos que necessitam ter acesso à Justiça.

“Uma vez que Juizado Especial tem especificidade de (analisar causas) até vinte salários mínimos, a própria parte pode se dirigir ao Juizado e fazer a reclamação dela. Como estamos na situação de pandemia, é necessário cada vez mais aproximar a Justiça da população e as redes sociais, hoje, são um dos meios de comunicação mais afetivos”, explicou a magistrada.

Os formulários estarão todos à disposição da população no link https://instagram.com/juizado_especial_de_tefe?igshid=1749ztmxw7bx8do, localizado abaixo da foto do fórum. No link é possível baixar formulários de reclamação relativos a todos os serviços oferecidos pelo Juizado, como Ação de Reparação por Danos Morais, Ação de Despejo para uso próprio e outros.

Segundo a juíza Nayara, serão postados na página do Instagram pequenos vídeos e tutoriais sobre os formulários e informações específicas sobre cada tipo de ação. Além disso, constarão no Instagram os números de contato, pois há um específico para o atendimento inicial.

“As audiências do Juizado são realizadas por meio WhatsApp, então, também conterá as informações sobre as nossas audiências e sobre os procedimentos do Juizado. É importante destacar que esse perfil não será utilizado para o atendimento direto, já que é necessário, por procedimento de segurança, a verificação da assinatura da pessoa e documentos. O que constará são todas as informações para que a pessoa busque os canais adequados de comunicação e atendimento de forma facilitada”, disse a juíza Nayara Antunes.

A juíza esclarece que o Juizado tem esse perfil direcionado à própria população no sentido de poder peticionar até vinte salários mínimos. Segundo ela, é importante observar também que serão mantidas à disposição no perfil as informações sobre o contato da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM) e a indicação dos casos em que é necessária a procura por advogado ou defensor público.

