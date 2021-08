13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem o apoio da Prefeitura de Tefé e será transmitida ao vivo

Com o tema” Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado”, o Conselho Municipal de Assistência Social de Tefé, realizará nos dias 19 e 20 de agosto no auditório da Escola Municipal São Francisco, (Antiga Escola Arco-Íris), a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento que tem o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, será custeado pela prefeitura de Tefé.

“Entendemos que os conselhos municipais são importantes para oferecer respaldo as nossas ações enquanto poder público, eles atuam fiscalizando e estabelecendo as normas para nossas ações, por isso, não medimos esforços para apoiar e incentivar a atuação deles”, pontuou o prefeito Nicson Marreira.

“O Conselho Municipal de Assistência Social é um equipamento que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir e estabelecer normas, fiscalizar e acompanhar a forma como são ofertados os serviços sociais públicos e privados no município”, destacou Tereza Araújo, atual presidente do Conselho no município.

No evento que terá a apresentação da banda de música Santa Cecília, serão realizadas discussões de temáticas de interesse social, como a Semana da Criança com Deficiência e a eleição de delegados que representarão o município na conferência estadual em Manaus, que ocorrerá em dezembro. Em virtude da pandemia, esse ano o evento não será aberto ao público, mas será transmitido ao vivo pela página oficial da prefeitura no Facebook e também pelo portal tefenews.