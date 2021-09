2º dia dos Jogos Interculturais Indígenas de Tefé encerra com equipes classificadas para a final

Após a grande festa de abertura dos jogos interculturais indígenas ocorrida na terça-feira, (14), iniciou nesta quarta-feira, (15), o segundo dia do evento onde as equipes iniciaram as disputas das vagas para a grande final das competições marcada para essa sexta-feira, (17).

Ainda no início da manhã a competição iniciou com a subida do açaí, baladeira e arremesso de ouriço, em seguida as equipes participaram da tradicional corrida de 100 e 6 mil metros. Todas as disputas foram nas modalidades feminina e masculina.

Ao final da tarde o público presente prestigiou a disputa do cabo de guerra, paturí e a zarabatana.

Sob organização da prefeitura de Tefé, por meio das secretárias municipais, e o apoio dos povos indígenas de 17 etnias, o evento já é considerado um dos maiores movimentos culturais da região.

“Percebemos o envolvimento, a alegria e a união dos nossos povos indígenas, esse evento também serviu para aproximar mais esses povos, as aldeias e suas diferentes etnias, com isso fortificados os povos indígenas em Tefé”, disse o prefeito Nicson Marreira, que acompanhado pela primeira dama e secretária Municipal de Assistência Social, Kelly Barbosa, participou da abertura do evento.

Fotos: Augusto Souza l Wesley Magalhães | SEMCOM