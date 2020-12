3º BPM/Tefé é contemplado com o projeto de Radiocomunicação Digital

O Comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Tefé) Capitão David Nery, recebeu, no início desta semana, os técnicos responsáveis pelo transporte e instalação dos novos radiocomunicadores. Os equipamentos programados com alta tecnologia vão melhorar a comunicação e a prestação de serviços policiais no município.

Na ocasião, o Comandante também assinou o contrato de recebimento dos equipamentos que serão utilizados pelas forças de segurança locais. Os radiocomunicadores são um investimento realizado em parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do programa Vigia.

O Amazonas é um dos estados que integram o projeto-piloto, contemplando operadores de segurança pública nos municípios de Iranduba, Coari, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Tefé.

O investimento tem por objetivo melhorar as condições de trabalho dos agentes de segurança pública que atuam na área de fronteira, bem como, garantir a segurança de toda a população que vive nesta região. O sistema promove a integração entre todas as instituições que combatem os crimes transfronteiriços, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Civil Municipal.

“Os equipamentos representam um salto avante no progresso da comunicação integrada entre os órgãos que promovem a segurança pública no Estado do Amazonas, especialmente na região de atuação do nosso 3º BPM”, ressaltou o comandante.

Foto: Divulgação