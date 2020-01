A Empresa de Pesquisa Energética e o Consórcio Piatam-Coppetec realizam Consulta Pública presencial sobre o Estudo Ambiental da Bacia Sedimentar do Solimões

No período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro, será realizada Consulta Pública presencial aberta à participação dos interessados. Na oportunidade, serão prestados esclarecimentos e coletadas contribuições para aprimoramento do estudo Ambiental de Área Sedimentar da Bacia Sedimentar do Solimões (EAAS Solimões).

Este estudo avalia os aspectos ambientais e sociais nas áreas que provavelmente possuem petróleo e gás natural no subsolo da região. O EAAS Solimões tem como objetivo apoiar a decisão sobre o planejamento de políticas públicas de petróleo e gás natural e apresentar recomendações para que a exploração desses recursos seja feita da melhor forma possível do ponto de vista ambiental e social.

Em Tefé, a consulta foi realizada no dia 29/01/2020 (quarta-feira), no auditório do Centro de Educação Tecnológica – Cetam.

Mais informações sobre o Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões estão à disposição dos interessados no seguinte endereço eletrônico: http://www.epe.gov.br

Com informações da assessoria/Foto: Divulgação