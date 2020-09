Agencia Fluvial de Tefé participa do Dia Mundial da Limpeza

Neste sábado(19) é comemorado o Dia Mundial da Limpeza com a Terceira edição anual do World Clean Up Day. A Marinha do Brasil, dentro do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e através da Agencia Fluvial de Tefé, sob o comando do Capitão Tenente (AA) Brandão, participou, em conjunto com as secretarias de meio ambiente e de infra estrutura do município, da limpeza da orla da cidade de Tefé.

Participaram da ação, que ocorreu das 08:00 as 11:00, três militares da agencia, sendo um suboficial, um primeiro sargento e um cabo, juntamente com 40 agentes de limpeza. Foram retirados 3,2 toneladas de lixo de toda a orla da cidade, principalmente da Praia da Ponta Branca.

Fotos: Divulgação