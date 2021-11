Após adiamento de licitação, prefeito de Tefé decide asfaltar Estrada da Emade com recursos do município

Ao tomar conhecimento do adiamento da licitação para o asfaltamento da Estrada da Emade, por parte do Governo do Estado, o prefeito de Tefé, Nicson Marreira (PTB) autorizou, na segunda-feira, 15, o início das obras de asfaltamento da estrada, com recursos próprios do município.

Marreira justificou a decisão, informando em sua publicação, em uma rede social, que não deixará os produtores, que tanto fazem pelo município, serem prejudicados por uma familia que não aceita a derrota, e desconta no povo a sua raiva, por não ter perpetuado seu projeto de poder. O prefeito afirma ainda, que os agricultores tem na prefeitura, um legítimo representante, que fará o possível, para lhes dar mais dignidades e condições de vida

Foto: Divulgação