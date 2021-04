Barco colide com canoa no Lago de Tefé

Duas pessoas escaparam ilesas de um acidente fluvial envolvendo o Ferry Boat Leão de Judá V que praticamente atropelou duas canoas com dois passageiros dentro na manhã desta sexta-feira (9) no lago de Tefé, na calha da Região do Médio Solimões.

Todo o acidente foi registrado pela camêra do celular de um passageiro e as imagens são impressionante e mostram o barco Leão de Judá passando por cima das canoas.

Em nota divulgada pelos donos do Barco Leão de Judá V informa que era por volta das 08h00 desta sexta-feira, quando a embarcação colidiu contra duas canoas que faziam a travessia do lago de Tefé.

Uma canoa estava rebocando a outra carregada com mercadorias o que impossibilitou as pessoas perceberem a aproximação do barco.

Os passageiros do Leão de Judá ainda buzinaram e usaram todos os meios necessários para chamar a atenção dos passageiros ao mesmo tempo que tentavam parar a embarcação que estava a uma velocidade de 11 milhas.

O embalo da embarcação não permitiu que ela parasse a tempo e o que se vê é o desespero das pessoas depois que o Leão de Judá passou por cima das canoas com as duas pessoas dentro.

Felizmente houve apenas danos materiais e ferimentos leves nos ocupantes. Os passageiros foram socorridos e equipe da Capitania dos Portos se deslocou até o local para everiguar a situação.

Um inquérito foi aberto para investigar os fato.

Foto: Reprodução